ZNA SE TKO ĆE FINANCIRATI KONTROVERZNU SUPERLIGU: Pojekt je vrijedan 3,5 milijarde eura, evo koliko će dobiti svaki od klubova osnivača

AFP je objavio da su se osnivači Superlige već zaštitili pravnim aktima, a istodobno su spremni na sudu tražiti pravo za pokretanje natjecanja

Američka investicijka banka JP Morgan Chase & Co potvrdila je da će biti financijski investitor novoosnovane europske nogometne Superlige, javlja francuska novinska agencija AFP.

ZNATE LI KOLIKO ĆE DUGO KLUBOVI OSNIVAČI MORATI OSTATI U SUPERLIGI? Ovo će Modriću i još nekim zvijezdama uništiti snove

Njemački dpa dodaje da su klubovi osnivači već poslali pravne dokumente u sjedište Europske nogometne federacije (UEFA) i Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

UEFA U SJENI FORMIRANJA SUPERLIGE DONIJELA ODLUKU O REFORMI LIGE PRVAKA: Prestižno natjecanje će biti neprepoznatljivo

JUST IN: JP Morgan confirming to Reuters that they are financing #SuperLeague — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2021

Pravna zaštita

“Mogu potvrditi da ćemo financirati novo natjecanje, ali zasad ne možemo pružiti objašnjenje”, rekao je AFP-u glasnogovornik američkog bankarskog mogula. Prema mnogim izvještajima stranih medija klubovi će dobiti obećana sredstva kad Superliga stvarno prevlada sve prepreke na putu do početka natjecanja.

Prema AFP-u, divovi europskog nogometa ili osnivači Superlige već su se zaštitili pravnim aktima, a istodobno su spremni na sudu tražiti pravo za pokretanje natjecanja. Dokumentacija je već predana nadležnim tijelima i sudovima, navodi AFP.

Tri kluba dobila pozivnicu

U tom novom natjecanju sudjelovali bi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali još tri neimenovana kluba da im se priključe u projektu kojim bi zatim upravljalo tih 15 osnivača. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

Liga bi počela u kolovozu, utakmice bi se igrale preko tjedna, a klubovi bi nastavili igrati domaća prvenstva.

Lova do krova

Prema pisanju The New York Timesa, projekt je vrijedan 3,5 milijarde eura i svaki od klubova osnivača dobit će 350 milijuna eura za ulazak u ligu. To je više nego četverostruko više nego što je osvajač Lige prvaka dobio 2020.

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez izabran je za predsjednika Superlige, a za dopredsjendika izabrani su Juventusov klupski predsjednik Andrea Agnelli i Manchester Unitedov predsjednik Joel Glazer.