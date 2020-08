Prema informacijama koje stižu iz Italije, trener Hajduka Igor Tudor bi trebao napustiti klupu hrvatskog prvoligaša i otići u talijanski Juventus, gdje će biti član stručnog stožera novog trenera Stare dame Andree Pirla.

OTKRIVENO KOLIKO HAJDUK TRAŽI OD JUVENTUSA ZA TUDORA: Talijanima pao mrak na oči; Hoće li ovo upropastiti cijeli posao?

Ako Tudor ode u Torino, na klupi splitskog kluba trebao bi ga naslijediti njegov dosadašnji pomoćnik Hari Vukas, javljaju Sportske novosti.

Vukas je, inače već dva puta do sada bio na klupi Hajduka. Prvi put je u proljeće 2015. tamo naslijedio upravo Tudora, a iste sezone je još jednom preuzeo trenersku poziciju nakon Gorana Vučevića.

“U trenerskoj karijeri nema velikih rezultata, dapače, u zadnjih sedam godina otkada je prvi put stupio u Tudorov stožer u ljeto 2013., imao je tek jedan kratki samostalni posao. Za Vukasa je stoga prilika vođenja Hajduka najveća šansa karijere. Čak i ne može puno izgubiti, jer Hajduk u novu sezonu kreće s niskom startnom pozicijom s obzirom na to da su Bijeli prošle godine ostali na petoj poziciji”, piše SN.

Tudor sa splitskim klubom ima ugovor i sada “Majstor s mora”, ako on ode, ima pravo na odštetu.

U srijedu je drugi talijanski portal, Tuttosport, objavio kako Hajduk za svojeg trenera traži milijun eura, a a da Juventus ne želi platiti toliko.

