ZNA SE KOLIKO ĆE FURY I JOSHUA ZARADITI ZA NAJVEĆU BORBU U BOKSU: Radi se o stvarno nevjerojatnim svotama

Britanski profesionalni boksači Tyson Fury i Anthony Joshua potpisali su ugovor prema kojemu će održati dva meča za ujedinjavanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema verzijama IBF, WBO, WBA i WBC.

SVE JE SPREMNO ZA MEGASPEKTAKL: Potpisani su ugovori za najveću borbu u boksu; ‘Napravili smo najteži dio posla…’

Prva borba trebala bi se održati u lipnju ili srpnju, a uzvrat u studenom ili prosincu.

Novinar Gareth A Davies u razgovoru na britanskom TALK Sportu otkrio je kolike će honorare dobiti ti boksači za svaku od borbi.

Tyson Fury and Anthony Joshua have agreed to a two-fight deal to unify the heavyweight titles, per @MarkKriegel

Both fights are expected to take place in 2021.

IT’S ON. pic.twitter.com/YvlS4qV79a

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2021