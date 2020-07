ZLOČESTI DEČKO TENISA ŽESTOKO SE OBRUŠIO NA HRVATA: ‘Imaš li kamenje u glavi? Ćorićeva intelektualna razina je 0…’

Hrvatski tenisač Borna Ćorić u nedavnom intervjuu za Jutarnji list stao je u obranu Adria Toura u Zadru, turnira na kojemu se zarazio koronavirusom, i njegovog glavnog organizatora, prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Na Adria turneji su se zarazila četiri tenisača Srbi Novak Đoković i Viktor Troicki, Bugarin Grigor Dimitrov i Ćorić. Zaraženi su i Marco Panichi, kondicijski trener Novaka Đokovića, te Christian Groh, trener Grigora Dimitrova, a nakon turnira je otkrive da je zaražen i legendarni Hrvat Goran Ivanišević koji je bio Đokovićev trener.

Sportski svijet je glasno kritizirao ravnodušnost organizatora i nepoštovanje higijenskih protokola, pune tribine na turneji, opuštenost igrača i navijača na turnirima, ne pridržavanje odgovornog socijalnog distanciranja, nekorištenje zaštitnih maski…

Jedan od najglasnijih kritičara Adria Toura bio je Australac Nick Kyrgios, čije je napade Ćorić u intervjuu prokomentirao na sljedeći način:

“To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegov đir, tako funkcionira i nemam s tim problema, niti mi smeta na osobnoj razini.”

Nije dugo trebalo čekati na Kyrigosov odgovor hrvatskom tenisaču jer se Australac u srijedu oglasio na Twitteru i poslao oštru poruku.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020