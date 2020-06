ZLOČESTI DEČKO SVJETSKOG TENISA PROZVAO AMERIKANCE: ‘To je sebično od njih, pripremit ću svoje zaštitno odijelo’

U New Yorku se svakodnevni broj novozareženih koronavirusom ne spušta ispod nekoliko stotina

Na dan kad bi trebali saznati detalje o održavanju ovogodišnjeg teniskog US Opena, 25-godišnji australski tenisač Nick Kyrgios kritizirao je vodstvo Američkog teniskog saveza (USTA) i prozvao ga za sebičnost pri donošenju odluke o održavanju Grand Slam turnira u New Yorku u ranije predviđenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna.

SKLON JE INCIDENTIMA I KONTROVERZNIM IZJAVAMA: ‘Ne želim trenera, nemam ambicije osvajati Grand Slamove i želim popiti pivo nakon meča’

“Ljudi koji žive u Sjedinjenim Državama, naravno, žele da se Open održi pod svaku cijenu – sebično”, poručio je Kyrgios putem Twittera i argumentirao svoj stav dodatnom rečenicom:

“Pripremit ću svoje zaštitno odijelo za putovanje iz Australije, a onda ću u povratku provesti dva tjedna u izolaciji.”

Naime, sadašnja pravila, važeća za sve ljude koji dolaze u Australiju interkontinenalnim letovima, propisuju obaveznu dvotjednu izolaciju po dolasku.

Čelnici USTA-a predvidjeli su održavanje Grand Slam turnira pred praznim tribinama uz stroge epidemiološke mjere za sve osobe koje će biti uključene. Prema najavama, igračice i igrači bi trebali biti smješteni i izolirani u hotelu blizu zračne luke “JFK”, a u svojoj pratnji bi mogli imati samo jednu osobu.

Na stroge odredbe obrušio se najbolji tenisač svijeta Novak Đoković, koji je ispunjavanje uvjeta nazvao “nemogućom misijom”, dok je Rafael Nadal izjavio da nema posebnu želju braniti prošlogodišnji naslov te dodao da bi sezonu trebalo nastaviti tek onda kad se stvore sigurni uvjeti za putovanje. Svoju zabrinutost vezano za igranje na US Openu izrazila je i aktualna wimbledonska pobjednica Simona Halep.

Naravno, ima i mnogo onih koji jedva čekaju povratak na teren, o čemu mnogima ovisi egzistencija, s obzirom na to da su gotovo svi turniri od sredine ožujka do kraja srpnja otkazani otkazani, a tek poneki, poput Roland Garrosa, odgođeni.

U New Yorku se svakodnevni broj novozareženih koronavirusom ne spušta ispod nekoliko stotina, a SAD je i dalje na vrhu liste po ukupnom broju smrtnih slučajeva izazvanih bolešću Covid-19. Među američkim saveznim državama i gradovima New York je najteže pogođen s više od 30.000 preminulih, a njujorška četvrt Queens ima drugu najveću stopu smrtnosti među okruzima u SAD-u.