Paritijao je, a trebao je biti u samoizolaciji

Prije desetak dana dana sedmi tenisač svijeta Alexander Zverev bio je sudionik Adria Toura u Zadru. Turnir je otkazan prije finala nakon što je tenisač Grigor Dimitrov objavio da ima koronavirus. Kasnije se pokazalo da su zaraženi Borna Ćorić i Novak Đoković te još dvojica trenera kao i Goran Ivanišević. Ostali sudionici turnira u Zadru bili su na prvom testu negativni.

Među negativnima na prvim testiranjima bio je i Zverev, a svima koji su sudjelovali na turniru propisana su dva tjedna samoizolacije. Sam je kazao nakon prvog testiranja da će to i napraviti, ali je ove nedjelje snimljen na jednom partiju.

[VIDEO] PROCURILA SRAMOTNA SNIMKA: Prije nekoliko dana Zverev je bio na kobnom turniru u Zadru, a evo što sada radi

Brutalna poruka

Zbog toga ga je žestoko prozvao zločesti dečko svjetskog tenisa Nick Kyrgios.

“Puno kontroverznih stvari se događa širom sveta, ali ono što upada u oči je da je Saša Zverev. Opet, čovječe, opet… Kako možeš biti toliko sebičan? Ako imaš hrabrosti objavti ‘tvit’ u kojem piše tvoje ime i reći da ćeš se samoizolirati 14 dana i ispričati se je*enoj javnosti… Bar imaj dostojanstvo ostati 14 dana u izolaciji. Moj Bože… Budi s djevojkom 14 dana. To me je razljutilo, ovaj teniski svijet me jako ljuti. Koliko sebičan možeš biti”, poručio je s Instagrama.