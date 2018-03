ZLATKO ZAHOVIČ ŠOKIRAO REGIJU BEZOBRAZNIM ISPADOM: Slovenci se zgražaju, a on poručuje – ‘Nemam se razloga ispričati’

“Ispričat ću se kada to bude potrebno, a sada to nije slučaj. Riječi koje sam mu izgovorio nisu uvrede”, smatra Zahovič

Maribor je jučer na svom stadionu izgubio sa 2-0 od Krškog što je razveselilo navijača Olimpije koja sada ima 10 bodova prednosti. Trener Darko Milanič nije se nakon toga pojavio pred novinarima na press konferenciji, ali tamo je došao sportski direktor Maribora, Zlatko Zahovič.

Nepotreban odgovor

A možda mu je bolje da se nije pojavljivao. Naime, Zahovič je svakim pitanjem bio sve nervozniji, a sve je kulminiralo kada ga je novinar Dejan Mitrović upitao je li razočaran što se na stadionu pojavilo svega 1500 ljudi:

“Ti samo hoćeš provocirati. Čekaj malo, sine. Koliko ti je godina? Nedavno si imao obiteljsku tragediju, mislio sam da će te ona nečemu naučiti, ali ja bih rekao da nije”, odgovorio mu je Zahovič aludirajući na nedavnu smrt novinarevog oca.



Slovenski mediji i cijela javnost ogorčeni su ovim Zahovičevim istupom. Burno je reagiralo i Novinarsko društvo u Sloveniji, a sam Maribor se priopćenjem ogradio od incidenta.

‘Postavio sam normalno pitanje’

“Mislim da sam profesionalno obavio svoj posao, postavio sam normalno pitanje. Tragedija koja mi se dogodila me teško pogodila, nikad to neću zaboraviti pa mi je ovo bilo prilično bolno. Ne znam kakve veze konferencija za medije na temu nogometa ima s tim i zbog čega je Zahovič to spominjao. Još sam u šoku”, rekao je Mitrović.

Zahovič s druge strane ne vidi ništa spono u svom ispadu:

“Nemam se razloga ispričati. Ispričat ću se kada to bude potrebno, a sada to nije slučaj. Riječi koje sam mu izgovorio nisu uvrede. Štitio sam svoju obitelj, Maribor, koju volim”, izjavio je Zahovič, a prenosi Sportske Novosti.