Tamo će otpjevati duet sa srpskim trenerom Sinišom Mihajlovićem koji vodi talijanskog prvoligaša Bolognu

Legendarni švedski nogometaši i najveća zvijezda talijanskog Milana Zlatan Ibrahimović u utorak je i službeno predstavljen kao gost i voditelj prve večeri slavnog talijanskog festivala Sanrema na kojemu će i otpjevati duet sa srpskim trenerom koji vodi Bolognu Sinišom Mihajlovićem.

Ibrahimović je u utorak izašao na pozornicu kultnog festivala uz narodnjački hit ‘Jutro je’, kojega izvodi Nada Topčagić.

Snimku je u srijedu objavio na Instagramu, a zanimljivo je da ju je među prvima prokomentirao najbolji svjetski tenisač novak Đoković – i propisno se osramotio.

“Ah tugo tugo”, napisao je misleći da je u pozadini riječ o pjesmi Elme Sinanović.

“Slomio si srce Nadi Topčagić Novače!”, ubrzo su ga fanovi upozorili na pogrešku pa se ispravio.

“A daaa jutrooo je! Bože Bože ! Greška hahahahahah”, napisao je.

U međuvremenu, Nada Topčagić za Kurir se osvrnula na Zlatanov izbor.

“Stvarno sam zatečena, gori regija! Takva osoba da u moru mojih kolegica baš izabere taktove moje pjesme. Zlatan je rastao uz moju pjesmu. Ja sam harala Jugoslavijom, imala sam veliku turneju i Švedskoj. Ja sam se srela sa Zlatanovim ocem. Šefik je pričao da mu sin trenira u nekom malom klubu tu i ja pitam mog menadžera je li to bilo to, sjećam li se dobro i on mi kaže: ‘Kako nismo!’ Rekla sam da ću ići u Svetu Petku u crkvu da ga služi zdravlje, on je mene vratio u moju mladost i popularnost. Sada se osjećam kao kada sam pjevala moj početni hit, hit ljeta tada, bila sam klinka i cijela Jugoslavija me jurila”, ispričala je.

“Ja sam tražila što bih obukla, kad se to dogodilo. Čestitali su mi na Sanremu, ja se pitam kakav Sanremo. Molit ću se da Zlatan uvijek bude jak i zdrav”, dodala je.