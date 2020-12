ZLATAN IZABRAO NAJBOLJU MOMČAD SVIH VREMENA: Ni Cristiana, ni Messija… Pogledajte koga je postavio u idealnih 11

Zlatan je u karijeri osvojio puno toga, ali nikad nije osvojio ni Zlatnu loptu ni Ligu prvaka

S povratkom Zlatana Ibrahimovića na teren vratili su se i njegove urnebesne izjave, ali i intervjui. Jedan od takvih je onaj koji je dao SportWeekeu, tjednom podlisku Gazzette dello Sport.

Zlatan je u karijeri osvojio puno toga, ali nikad nije osvojio ni Zlatnu loptu ni Ligu prvaka. Ipak, kaže da mu to ne smeta.

”Nikad ne bih mijenjao 12 nagrada za najboljeg igrača Švedske za jednu Zlatnu loptu France Footballa. Tih 12 nagrada znače kontinuitet, Vidio sam dosta igrača koji su primili Zlatnu loptu, a onda bi nestali. Ja sam na vrhu punih 25 godina”, kazao je Ibrahimović pa je onda izabrao idealnu momčad svih vremena s njim u poziciji trenera.

Ibrahimović u ulozi trenera

”Buffon na vratima. Lijevo Maxwell, on mi je prijatelj. U sredini obrane Alessandro Nesta i Fabio Cannavaro. Desno Maicon. U sredini Pavel Nedved. Nedved me je natjerao da radim više. Kada sam ga vidio, shvatio sam da ono što radim nije dovoljno. On je mašina, radio je prije, tokom i nakon treninga. Luđak. Zatim su tu Vieira i Xavi. Ta Barcina mašina je bila fenomenalna”, rekao je Zlatan pa je pitao smije li u momčad staviti i igrače s kojima nije igrao:

”Cafua bih možda ipak stavio desno. U napadu je lako. Zidane bi bio ofenzivni veznjak, a u vrhu napada brazilski Ronaldo, moj idol. I naravno, Diego Maradona, najbolji igrač svih vremena. Da, on je bio bolji od mene. Ovaj put sam imao ulogu trenera, tko zna hoću li zaista ikad to i biti”, zaključio je Ibra.