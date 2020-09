ZLATAN IBRAHIMOVIĆ IMA KORONAVIRUS: Bio je pozitivan na testiranju uoči jako važne utakmice

Proslavljeni švedski nogometaš i prva zvijezda Milana Zlatan Ibrahimović zaražen je koronavirusom.

Corriere della Sera objavila je tu informaciju samo pet sati prije večerašnje utakmice Milana u trećem pretkolu Europske lige, a vijest je ubrzo potvrdio i klub.

“Zlatan Ibrahimović je bio pozitivan u druugom krugu testiranju na Covid-19 prije utakmice s Bodø/Glimtom. Klub je obavijesto nadležne organe i igrač je brzo prebačen u samoizolaciju. Svi drugi članovi momčadi bili su negativni na testiranju”, stoji u priopćenju Miana.

Zlatan Ibrahimovic has tested positive for coronavirus 😱

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/xJ2yzbHHUJ

— Goal (@goal) September 24, 2020