ZIDANEU ĆE SE ISPUNITI NAJVEĆA ŽELJA, U MADRID DOLAZI NOVI SUPERSTAR: Real plaća nestvarnu svotu i radi još jedan transfer za povijest?

Madridski list AS u ponedjeljak je objavio tekst u kojem se bavi financijskom stranom transfera koji u Madridu planiraju ostvariti na ljeto ove godine

Mladi francuski napadač i velika zvijezda Paris Saint Germaina Kylian Mbappe (22) godinama se povezuje s transferom u slavni Real Madrid, kojeg vodi njegov sunarodnjak Zinedine Zidane.

Kraljevski klub je za njega zainteresiran od 2012. godine i u prošlosti ga je već pokušao dovesti, ali mladi Francuz nije htio prerano napustiti domovinu.

No, u Madridu nisu zaboravili na njega i žele ga dovesti u svoje redove ovog ljeta.

Formula za Mbappea

Madridski list AS u utorak je objavio tekst s naslovom “Mbappe formula”, u kojem se ne bavi nogometnim kvalitetama francuskog ofenzivca, već s financijskom stranom transfera kojega u madridu žele ostvariti u 2021.

I to, očito, pod svaku cijenu.

AS piše Realu jako puno znači to što su njihovi predsjednici, Florentino Perez i Nasser Al-Khelaïfi u izvrsnim uvjetima t da će to olakšati posao, ali i naglašavaju kako on sigurno neće biti “jeftin”.

Velika svota

Mbappeu ugovor s pariškim klubom istječe na ljeto 2022., ali to neće igrati prevelik utjecaj na taj transfer. Kako piše AS, u Madridu pretpostavljaju da će iznos transfera varirati između 150 milijuna eura (u najboljem slučaju) i 222 milijuna eura, što je iznos rekordnog nogometnog transfera u povijesti koji je plaćen za Neymara 2017., u najgorem slučaju.

Da bi to financirao, Real će se osloniti na svoje uobičajene prihode, za koje se nada da će doseći i premašiti granicu od 800 milijuna eura.

Također, Real planira i prodati neke od svojih igrača kako bi skupio dodatan nopvac za Mbappea. Oni koji bi mogli napustiti klub su: Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jović, Marcelo ili Brahim Diaz.

