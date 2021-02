ZIDANE VELIKOM PROMJENOM U REALU ZBUNIO SVE: Svi se nakon pobjede Modrića i društva pitaju isto pitanje

Do sada nikada nije na teren poslao momčad u takvoj formaciji

U zaostaloj utakmici 1. kola španjolskog nogometnog prvenstva madridski Real je kao domaćin svladao Getafe s 2-0 (0-0). Pogotke za “kraljevski” klub postigli su Benzema (60) i Mendy (66). Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je čitav susret za Real.

ŠPANJOLSKI MEDIJI SE NAKLONILI HRVATSKOM MAESTRU: ‘Hrvat je nepogrešiv, bio je jedan od najboljih igrača na terenu’

A ono što je odmah zapelo za oko svima koji prate Madriđane je velika promjena koju je uveo Zinedine Zidane u ovom susretu. Pitanje koje se provlači španjolskim medijima je, je li ta promjena bila jednokratan odgovor na situaciju u kojoj se našao zbog brojnih izostanaka ili će tako izgledati Real u budućnosti.

Marcelo odličan

Radi se, naime, o tome da je Francuz po prvi put koristio formaciju 3-4-3. Do sada je preferirao 4-3-3 or a 4-4-2. U izostanku Sergija Ramosa Zidane je u zadnju liniju stavio Nacha, Varanea i Mendyja što se pokazalo punim pogotkom jer im suparnici nisu nijednom zaprijetili udarcem u okvir gola. Također, Marcelo je u nešto drugačijoj ulozi na krilu dobio više slobode odigrao je svoju najbolju utakmicu do sada. Luka Modrić i Casemiro dirigirali su pak veznim redom tako da se ova primjena taktike pokazala uspješnom.

Así está jugando el Real Madrid contra el Getafe. Con una especie de 3-4-3. Marcelo está jugando prácticamente de centrocampista.#RealMadridGetafe pic.twitter.com/hcyMqGB2hh — Fran Martínez (@fran_mrtzz_) February 9, 2021

Kao što je već spomenuto Zidane je bio prisiljen na ovaj potez zbog velikog izostanka igrača, međutim ovaj put je pronašao recept u obrani. Varene je djelovao vrlo sigurno igrajući pored još dva stopera. Real se ranije dosta mučio kada kapetana Ramosa nije bilo, ali sada to nije bio slučaj.

Marca piše da bi u budućnosti Francuz mogao malo prilagoditi ovaj sustav kad mu se vrate igrači i pošalje momčad na travnjak u formaciji 3-5-2 u sastavu: Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Carvajal, Modrić, Casemiro, Kroos, Marcelo; Asensio, Benzema.

U Madridu ovaj sustav nije nepoznanica. on im je 2000. godine donio naslov u Ligi prvaka. Tada je Vincente del Bosque u zadnju liniju stavio Karanku, Helguera i Campa, a na pozicijama bočnih braniča Salgada i Carlosa.

