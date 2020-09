ZIDANE U OZBILJNIM PROBLEMIMA: Jedan od najvažnijih igrača opet se ozlijedio, Real objavio koliko ga neće biti

Belgijski nogometaš Eden Hazard lani je na Santiago Bernabeu dočekan gotovo kao Cristiano Ronaldo. Tolika su očekivanja od njega imali navijači Real Madrida. Međutim, bivša zvijezda Chelseaja u potpunosti je podbacila u svojoj prvoj sezoni. Očekivalo se da će ovo biti sezona iskupljenja, ali vijesti koje dolaze iz Madrida dodatno će razočarati sve kojima su Los Blancosi srcu.

Naime, Belgijac je ozlijedio mišić desne noge zbog čega će biti nedostupan Zinedine Zidaneu još tri do četiri tjedna. Već je ove sezone propustio prve dvije utakmice zbog ozljede, koju je sada obnovio.

Real Madrid confirm that Eden Hazard will be out for three to four weeks due to a muscle injury 😐 pic.twitter.com/UhQNg0MSD0

— Goal (@goal) September 30, 2020