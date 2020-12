ZIDANE SE OVOME SIGURNO NIJE NADAO: Real dobio dva opasna konkurenta u borbi za savršeno pojačanje

Mladi norveški napadač Erling Haaland (20) trenutno je član njemačke Borussije Dortmund, no čini se kako se neće dugo zadržati u tom klubu.

BORUSSIA OSTALA BEZ HAALANDA: Čudesni napadač više neće igrati ove godine, vraća se tek nakon zimske pauze

Sedamnaest golova u 14 nastupa ove sezone najbolje govori o tome da čudesna forma Erlinga Haalanda od lani nije bila slučajnost. Prošle sezone je u 40 utakmica u Austriji i Njemačkoj postigao 44 gola što je uvjerilo brojne velikane da je on sljedeća velika stvar svjetskog nogometa. Zbog svega toga ne čudi da je na meti cijele Europe.

‘Oko’ na Haalanda su bacili gotovo svi europski velikani, a posljednjih mjeseci najviše se povezivao s madridskim Realom.

Trener Kraljevskog kluba Zinedine Zidane u njemu vidi savršeno rješenje u napadu i igrača koji će na pravi način naslijediti 33-godišnjeg Karima Benzemu.

No, kako javlja Diario Sport, Real je u tom poslu dobio opasnu konkurenciju jer Haalanda u svojim redovima žele vidjeti još dva bogata engleska kluba.

Prvi je Manchester City čiji trener Pep Guardiola želi dovesti napadača koji će dugoročno zamijeniti 32-godišnjeg Sergija Aguera.

Drugi konkurent Realu je Chelsea koji je u fazi izgradnje momčadi i u svojim redovima želi imati trenutno najatraktivnijeg mladog igrača na svijetu.

According to reports, the Blues are looking to bring the 2020 Golden Boy to Stamford Bridge.#CFC #Haalandhttps://t.co/cqaG8svBXe

— Last Word On Football (@LastWordFC) December 24, 2020