ZIDANE SE NAKLONIO MODRIĆU NAKON VELIČANSTVENE PREDSTAVE: Ove riječi najbolje pokazuju što o Luki misle u Madridu

Hvalospjevi velikog Francuza na Modrićev račun

Trener Real Madrida Zinedine Zidane rekao je u subotu nakon pobjede od 3-0 nad Getafeom kako mu je hrvatski reprezentativac Luka Modrić jako važan.

Modrić je odigrao čitavu utakmicu te je bio strijelac trećeg pogotka za “kraljeve” u sudačkoj nadoknadi (90+6). Modriću je to bio četvrti gol u 18 utakmica ove sezone, a upisao je i pet asistencija.

Najstariji u svlačionici

“Luka je jako važan igrač za ovu momčad, on je to čitavo vrijeme. Drago mi je zbog njegovog gola, u 96. minuti je istrčao kontranapad zajedno s Valverdeom za taj pogodak. To znači da je u dobroj formi“, izjavio je Zidane na konferenciji za medije.

Kapetan hrvatske reprezentacije je s 34 godine najstariji igrač u svlačionici Real Madrida, s ugovorom na još godinu i pol dana. Zidane ga je u nekim utakmicama, poput derbija s Barcelonom, uvodio s klupe što je potaknulo razna nagađanja.

“Nikada ne računam s onime što se govori okolo. Modrić je bitan, i to pokazuje. Danas je odigrao veliku utakmicu. Modrić je uvijek Modrić”, rekao je Zidane.