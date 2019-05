ZIDANE PROMIJENIO PLANOVE: Događa se upravo ono što je Perez htio, a opet se spekulira Modrićevim imenom

Real bi se na ljeto mogao riješiti pola momčadi

Zinedine Zidane nije želio korjenite promjene u momčadi, ali više ih ne odbacuje i postalo je jasno da će dovesti više pojačanja nego što je planirao. S takvim informacijama izašao je u srijedu Mundo Deportivo ističući kako je Francuz razočaran s predstavama većine igrača te da je shvatio kao će samo revolucijom, a ne evolucijom, u momčadi moći nešto napraviti iduće sezone.

Stoga je navodno odlučio pokazati izlazna vrata igračima poput Balea, Ceballosa, Llorentea i Mariana, a MD ističe i da u ovom trenutku ima puno nedoumica kada su u pitanju Marcelo, Isco, Modrić i Kroos. Napominju da bi netko od te četvorice mogao napustiti Real Madrid.

Znači, u početku se govorilo da bi moglo biti četiri ili pet promjena, a sada se navodi da bi mogao zamijeniti pola momčadi.

Tko dolazi?

“Postalo mu je jasno da mu je potrebna svježa krv kako bi revitalizirao momčad i da nema znakova da bi se ova mogla oporaviti kako sada tako i u budućnosti. Promjenom u razmišljanju zadovoljan je Perez jer su to bili njegovi planovi za iduću sezonu. Zidane im se u početku protivio, ali sad je došlo do drastične promjene. To znači da će klub morati dovesti više igrača nego što je planirano”, navodi MD.

Rodrygo i Militao već su potpisali, Hazard je skoro gotova stvar, Jović je favorit za Benzeminog partnera, a kandidati za vezni red su Pogba i Eriksen.

“Ovismo o tome tko sve ode, mogli bi još dovesti pojačanje na lijevoj strani i jednog defanzivnog veznjaka”, zaključuju.