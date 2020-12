Real se pobjedom bodovno izjednačio na vrhu s Real Sociedadom i Atleticom

Nogometaši Real Madrida slavili su kod kuće u 19. kolu Primere protiv Athletic Bilbaa s 3-1, a asistenciju za treći gol Reala upisao je Luka Modrić. Ključni trenutak dvoboja na pomoćnome stadionu, na kojem Real igra svoje utakmice zbog renovacije Bernabeua, zbio se u 13. minuti kada je napadač Athletica Raul Garcia zaradio drugi žuti karton.

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Tony Kroos je pogodio s ruba kaznenog prostora, ali se Baski nisu predavali pa je u 52. minuti iz protunapada izjednačio Capa. Athletic su odlično branio sve do 74. minute kada je Kareem Benzema glavom pogodio za 2-1, a na dodavanje Modrića u drugoj minuti sudačke nadoknade Francuz je postavio konačnih 3-1.

Poslije utakmice trener Reala Zinedine Zidane posebno je nahvalio svog sunarodnjaka. Jedno od pitanja koje mu je postavljeno je i je li Benzema najbolji francuski napadač svih vremena.

“Za mene jeste. To je pokazuje stalno. U Realu je već jako dugo. Odigrao je preko 500 utakmica i postigao je puno golova. Na kraju krajeva, njegove brojke govore same za sebe. Za mene, on je najbolji. To je jasno”, rekao je Zidane.

Benzema je preuzeo ulogu Realovog stroja za golove nakon odlaska Cristiana Ronalda.

“On je sada kompletniji igrač. Nije čista devetka. Ne razmišlja samo o golovima i zato ga volim”, poručio je.

Real se pobjedom bodovno izjednačio na vrhu s Real Sociedadom i Atleticom (26), ali ima najslabiju gol-razliku i dvije utakmice manje od gradskog suparnika. Baskijska momčad je 13. s 15 bodova.