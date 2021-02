Trener Real Madrida, Zinedine Zidane, stao je dan prije utakmice protiv Valencije pred novinare. Kako klubu u zadnje vrijeme ne ide najbolje sve mu se češće postavljaju pitanja oko budućnosti. Ovaj put postavljeno mu je pitanje vidi li se na klupi francuske reprezentacije.

“Trenutno sam fokusiran samo na Real i uživam ovdje u svakom danu. Ipak, ne znate nikada što vam nosi budućnost. Nacionalni tim Francuske je cilj i to sam rekao kada sam počeo da se bavim trenerskim poslom prije deset godina. Ipak, još sam u Realu i vidjet ćemo što će biti u budućnosti”, rekao je Zidane.

