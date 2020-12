Nogometaši Šahtara iz Donecka po drugi su put ove sezone svladali madridski Real u skupini B Lige prvaka, nakon slavlja 3-2 u 1. kolu u Madridu, ukrajinski prvaci bili su bolji i u 5. kolu u Kijevu s 2-0 (2-0).

REAL NAKON ŠOKANTNOG PORAZA DOŠAO NA RUB ISPADANJA IZ LIGE PRVAKA: Nevjerojatna pogreška i majstorija Izraelca skupo koštali Madriđane

Ovom pobjedom Šahtar je dostigao Real na ljestvici, oba sastava sada imaju po sedam bodova, jedan manje od vodeće Borussije iz Moenchengladbacha, koja od 21 sat dočekuje posljednjeplasirani Inter koji ima dva boda.

Zidane asked if he'll resign "No. Not at all. I won't resign. We'll keep going."

