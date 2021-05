ZIDANE NAKON ODLASKA IZ REAL MADRIDA DOBIJA POSAO IZ SNOVA? Otkriveni su planovi legendarnog ‘Zizua’, vrlo brzo se vraća na klupu

Zinedine Zidane je u četvrtak i službeno napustio klupu Real Madrida, pet dana nakon što je gradski rival Atletico Madrid osvojio naslov prvaka Španjolske.

Francuz, koji je Real vodio Real do dva naslova prvaka i tri trijumfa u Ligi prvaka u dvije sezone kao trener od 2016. godine, napustio je klub nakon prve sezone bez trofeja u više od deset godina.

Bilo je to daleko od Zidaneove prve tri sezone u Realu kada je s njim osvojio dva naslova pobjednika Lige prvaka, naslov prvaka Španjolske i pobjednika španjolskog Superkupa.

Odstupio je 2018. godine, rekavši da je klubu potrebna promjena, ali se vratio u ožujku 2019. godine na trogodišnji ugovor nakon što je klub smijenio njegova dva nasljednika Julena Lopeteguija i Santiaga Solarija.

Vratio se 2019. i osvojio drugi naslov španjolskog prvaka u sezoni 2019./20. pogođenoj pandemijom COVIDA-19.

Real sada traži njegovog nasljednika, a prema pisanju španjolske Marce za novog trenera konkuriraju četiri imena – klupska legenda i trener B ekipe Reala Raul Gonzalez, Talijan Antonio Conte koji je prije nekoliko dana napustio Inter, Mauricio Pochettino iz francuskog PSG-a te nekadašnji igrač “Kraljeva” Xabi Alonso, koji trenutno vodi B momčad Real Sociedada.

Donedavno je favorit za trenera bio talijanski strateg Massimiliano Allegri, no on je u četvrtak dogovorio ugovor s Juventusom.

Dok je, s jedne strane, vrlo neizvjesno koga će Real imanovati novim trenerom, Zidaneova budućnost je mnogo jasnija.

Ugledni francuski sportski list L’Equipe je objavio da Zidane neće uzeti pauzu od nogometa, kako su mnogi očekivali, već da će vrlo brzo ponovno sjesti na klupu.

Francuzi pišu da će Zidane možda nakon Europskog prvenstva postati novi francuski izbornik, što mu je već dugo želja.

#PSG are looking Zinedine #Zidane as new coach. #Tottenham are working for Mauricio #Pochettino's return. Poch is also in #RealMadrid's short list with Conte and Raul. Zizou could also be an important key to close Kylian #Mbappè's contract extension. #transfers https://t.co/gO5nHZ5gTJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2021