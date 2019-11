ZIDANE NAJAVIO BALEOV ODLAZAK I DOLAZAK JEDNOG OD NAJBOLJIH: ‘Uvijek mu je bio san igrati za Real’

Francuska legenda očekuje da će Velšanin biti u Madridu do ljeta

Uoči utakmice između Real Madrida i Galatasaraya u fokusu španjolske javnosti našao se Gareth Bale. Iako Velšanin zbog ozljede nije na raspolaganju Zinedineu Zidaneu, našao se na popisu Ryana Giggsa za predstojeće reprezentativne akcije što je podiglo dosta prašine u Madridu.

“Želim da on ostane ovdje do kraja sezone. Ljudi stalno govore da ga se želim riješiti u siječnju, ali to je besmislica. Naši fanovi moraju pozitivno razmišljati. On želi biti s nama. Vratio se i radi na oporavku, ali sada jednostavno još uvijek nije spreman”, kazao je Zidane na konferenciji za novinare. Prokomentirao je i kako to da se našao na popisu velškog izbornika.

Nije spreman

“Ima ga pravo pozvati. Igrač želi biti spreman, nema sumnje u to. Vidjet ćemo što će biti do kraja tjedna, ali sada nije spreman za igru”, dodao je. Potom je uslijedilo pitanje o njegovom odnosu Baleom.

“U dobrim smo odnosima i svaki da si kažemo ‘dobar dan’. Zaista volim sve moje igrače. Ništa se nije dogodilo između nas dvojice čak ni kada je ljetos bio na izlaznim vratima. Vi (mediji) me morate prestati stalno pitati iste stvari o tome zašto je ranije otišao s utakmice jer sam ja to isto znao raditi. Najvažnije je da je bio uz suigrače prije i na poluvremenu i dao im podršku. Tražite stvari koje ne postoje”, poručio je Zidane. Progovorio je i o potencijalnom dolasku Kyliana Mbappea.

“Na igraču je da donosi odluke oko svoje budućnosti. Trenutačno je član PSG-a. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Uvijek je govorio da mu je san jednog dana igrati za Real Madrid”, završio je.