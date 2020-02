Poslije 23 odigrana kola u španjolskom prvenstvu Real Madrid je vodećoj poziciji s tri boda više od Barcelone

Po povratku u Real Madrid francuski stručnjak Zinedine Zidane naglasio je da mu je ovaj put prioritet domaće prvenstvo. Jer, u prethodnom mandatu osvojio je tri Lige prvaka i samo jedan naslov prvaka.

U posljednjih 19 sezone, od početka novog stoljeća, Real je osvojio samo šest od naslova. Posljednji u sezoni 2016.-2017. Prije toga pet su godina nisu uspjeli ostvariti taj uspjeh iako je riječ o klubu s najviše osvojenih titula u Španjolskoj (33). Kako piše Marca Zidane je na ovu temu održao sastanak s igračima i vodstvom kluba kako bi im jasno dao do znanja da se namjerava uvijek boriti za trofej najboljeg u Primeri.

“Nije normalno da je Luka Modrić osvojio samo jedan naslov prvaka otkako je u Madridu”, navodno je ponovio nekoliko puta tijekom tih razgovora.

Hrvatski maestro stigao je na Santiago Bernabeu 2012. i do naslova u domaćem prvenstvu stigao je samo već gore spomenute 2017.

Zidane je, inače, mišljenja da su osvojili Ligu prvaka 2016.-2017. jer se momčad do samog kraja borila za dva trofeja te nije osjećala pritisak kao što to bude slučaj kad im je do kraja sezone preostala borba samo na jednom frontu.

Koliko je Madrid neuspješan u prvenstvu govori i podatak da Barcelonin Marc-Andre ter Stegen i Luis Suarez, koji su u klub stigli 2014., imaju isti broj titula prvaka kao Sergio Ramos i Marcelo, koji su u Madridu od 2005. odnosno 2006.