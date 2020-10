Španjolski velikan Real Madrid ove sezone ne oduševljava svojim nastupima. Kraljevski klub nakon prva dva kola u Ligi prvaka ima samo jedan bod i na posljednjem je mjestu svoje skupine. Situacija u domaćem prvenstvu je puno bolja i tamo se Real nalazi na drugoj poziciji, sa samo bodom manje od prvoplasirane momčadi.

MODRIĆ SPASIO REAL OD NOVOG PORAZA, NAVIJAČI MU SE NAKLONILI : ‘On je nezamjenjiv, mora početi svaku utakmicu…’

Jedan od rijetkih igrača Reala koji je ove sezone oduševio svojim nastupima je kapetan hrvatske reprezentacije, 35-godišnji Luka Modrić.

Španjolski list Marca u petak je objavila tetkst s naslovom “Modrićevih zlatnih 20 minuta”, u kojemu tvrdi da je trener Zinedine Zidane pronašao idealnu ulogu za Vatrenog.

Modrić je u posljednje dvije utakmice, velikoj pobjedi nad Barcelonom u El Clasicu i remijem protiv Borussije M. u Ligi prvaka ušao s klupe tek oko 70. minute i kao svjež igrač prelomio utakmicu.

“Hrvatski nogometaš je odigrao ključnu ulogu kao zamjena u utakmicama protiv Barce i ‘Gladbacha. Zidaneov plan s Modrićem funkcionira savršeno. Njemu se nije sviđala uloga zamjene u zadnje dvije utakmice, ali Zidaneova uloga da ga uvede u igru u završnici kako bi momčadi dao novu snagu je ispravna. Bio je ključan u pobjedi nad Barcelonom i remijem s Borussijom. Hrvatski nogometaš je u utakmici u Barceloni ušao u zadnjih 20 minuta i savšeno ispunio Zidaneove zahtjeve da smiri igru,a uz to je i postigao fenomenalan gol. Zidane je taj recept ponovio i s Borussijom i Modrić je ponovno bio igrač odluke i spasa”, piše Marca te zaključuje:

With 20 minutes left of normal time, Zidane brought Luka Modrić and Eden Hazard off the bench in place of Vini Jr. and Kroos. Real Madrid had Borussia Mönchengladbach pegged back inside their 18-yard box now as they continued in search of the goal their efforts merited. pic.twitter.com/OLhRqbRYqq

— Los Blancos Live (@blancoslive) October 28, 2020