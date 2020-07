Nogometaši Real Madrida osvojili su naslov prvaka Španjolske nakon što su u predzadnjem kolu Primere pobijedili u Madridu Villarreal s 2-1, uz asistenciju za prvi gol Reala Luke Modrića.

DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON MODRIĆEVE ASISTENCIJE: ‘Brutalan je, ubija. Pa ovako nije igrao od Svjetskog prvenstva’

Kolo prije kraja “Kraljevski klub” ima nedostižna sedam bodova prednosti u odnosu na Barcelonu, koja je izgubila kod kuće od Osasune (1-2). Realu je to 34. naslov prvaka i prvi nakon 2017. godine.

Zinedine Zidane je ovo 11. trofej na klupi Reala.

Florentino on TV "Ramos will be here for all time. Everybody should be relaxed about that. He's been our captain, an enormous leader, he pulled everyone together."

