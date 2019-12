Nakon remija bez golova s Barcelonom Madriđani u nedjelju dočekuju Athletic Bilbao

U osmini finala Lige prvaka kuglice su spojile Real Madrid i Manchester City. Odmah nakon ždrijeba Pep Guardiola sipao je komplimente na račun Zinedinea Zidanea. Naime, priznao je da je u devedesetima imao veliku želju da ode u Juventus i igra s Francuzom.

“To se nikada nije dogodilo, ali prije sam sanjao da igram u istoj ekipi kao Zidane. Volio bih da sam to mogao ostvariti. Smatram da je nevjerojatna osoba samo zbog toga kako se nosi s pritiskom. Divim mu se i bit će zadovoljstvo što ću ga moći vidjeti”, izjavio je Katalonac. Zidane mu je uzvratio u subotu.

“Bit će posebno sučeliti se njim. Puno sam puta igrao protiv njega. Poštivao sam ga kao igrača i sada kao trenera. Mislim da je najbolji trener na svijetu”, poručio je trener Reala.

“Dokazao je to tijekom karijere i veselim se srazu s njim”, poručio je Zidane.

Nakon toga osvrnuo se na sporne odluke VAR-a tijekom El Casica ove srijede. Nakon utakmice u Relau su smatrali da su oštećeni za dva penala.

“Na kraju krajeva, prošlost je prošlost. VAR je važan. To je tehnologija i ona je plus za nogomet, ali bi se trebala poboljšati. Svi to žele i sigurno će biti bolje. Svi rade pogreške”, jasan je Francuz.

