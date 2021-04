ŽESTOKE REAKCIJE NA OSNIVANJE SUPERLIGE: Legende Man. Uniteda i Liverpoola podivljale – ‘Dosta je! Izbacite United, Arsenal i Liverpool iz lige’

Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova.

U tom novom natjecanju sudjelovali bi španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali još tri neimenovana kluba da im se priključe u projektu kojim bi zatim upravljalo tih 15 osnivača. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči te premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

Utakmice bi se igrale tijekom tjedna a klubovi bi vikendom nastupali u svojim nacionalnim prvenstvima. Sezona bi počinjala u kolovozu te bi klubovi bili podijeljeni u dvije skupine po 10 momčadi. Svaka bi momčad odigrala sa svakom iz skupine po jednu utakmicu doma i u gostima, a onda bi po najbolje tri iz obje skupine ušle u četvrtfinale. Njima bi se kroz doigravanje priključile još dvije momčadi koje su u regularnom dijelu završile na četvrtom i petom mjestu. U četvrtfinalu i polufinalu bi klubovi igrali po utakmicu doma i u gostima dok je u finalu zamišljen jedan susret na neutralnom terenu.

Svjetska i europska nogometna organizacija, FIFA i UEFA, prethodno su se oštro usprotivile tom projektu. Protivljenje je izrazio i organizator španjolskog prvenstva La Liga, a suprotstavili su se i mnogi bivši igrači, poput legenda Man. Uniteda i Liverpoola, Gary Neville i Jamie Carragher.

Danas stručni komentatori nisu nimalo dobro primili ovu vijesti i poprilično su burno reagirali.

“Liverpoole, kakva sramota smo postali! Prisjetimo se svih onih koji su prije nas bili u ovom klubu i koji bi bili jednako osramoćeni”, poručio je Carragher svom bivšem klubu.

What an embarrassment we’ve become @LFC think of all the people who have come before us at this club who would be equally embarrassed as well. #SuperLeague https://t.co/zLxhNyeaXB

