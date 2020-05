HOĆE LI JORDAN ODGOVORITI NA OVO?: Posljednji ples dobio nove kritike; ‘Ja sam bio tamo, cijela stvar je jedna velika i besramna laž…’

Sportski novinar koji je u tom razdoblju pratio Bullse rekao je svoje mišljenje o megapopularnom dokumentarcu

Prije tjedan dana je završeno emitiranje ESPN-ovog dokumentarnog serijala “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

U tom serijalu otkrivene su mnoge dosad nepoznate činjenice i anegdote povezane s Bullsima. Tako se doznalo za razuzdan odmor Dennisa Rodmana u Las Vegasu, odnosu Scottieja Pippena i Jordana prema hrvatskom košarkašu Tončiju Kukoču i generalnom menadžeru franšize Jerryju Krauseu.

Očevidac

Za vrijeme, a pogotovo nakon kraja, emitiranja dokumentarca pojavile su se brojne kritike i reakcije na ono što je prikazano, a posljednji u javnost je istupio Sam Smith, sportski novinar Chicago Tribunea koji je pratio Bullse u tom razdoblju i napisao knjigu “Jordanova pravila”.

Smith je u radijskom intervjuu za 95.7 The Game’s Bonta, Steiny and Guru rekao da je prikazano više neistina.

‘Nije riječ o važnim stvarima’

“Postoji više stvari u dokumentarcu oko kojih je Jordan lagao ili ih jednostavno izmislio. S obzirom na ono što sam vidio svojim očima, znam da su to laži”, rekao je Smith.

“Nije bila riječ o važnim stvarima, već glupostima, ali na kraju je cijela stvar postala jedna velika i besramna laž”, poručio je.

On je samo posljednji koji to mislio o “Posljednjem plesu” jer se ranije oglasio i Jordanov bivši suigrač iz Bullsa Horace Grant, osoba koju je MJ okrivio za otkrivanje tajnih informacija iz svlačionice.

Horace Grant Blasts Michael Jordan Over 'Last Dance,' You're a Snitch! https://t.co/Wr4EBy9H63 — TMZ (@TMZ) May 19, 2020

On je u razgovoru za ESPN rekao sljedeće:

“To je potpuna, ali baš potpuna laž. Laž, laž, laž i laž. Kako ja mogu biti krtica kada on nakon 35 godina otkriva da je upao u suigračevu sobu i tamo vidio travu, kokain i prostitutke. Zašto je to otkrio u javnosti? Kakve to veze ima s bilo čim? Pokvareno je ako to kažeš i nekog drugog nazivaš krticom.”

‘Kad god biste nešto pokušali reći o njemu, on bi vas uništio’

Grant smatra da je Jordan uvijek imao nešto protiv njega.

“To je pokazao ovaj, takozvani, dokumentarac. Kad god biste nešto pokušali reći o njemu, on bi vas uništio”, rekao je.

‘Nije pokazano puno toga’

Što se tiče cjelokupnog dokumentarca, Grant misli da on nije pokazao pravu istinu.

“Ne pokazuje ono što se događalo jer puno stvari koje je Jordan govorio suigračima su se zapravo odnosile na njega. No, to je sve jako dobro montirano u dokumentarcu, ako ga se uopće tako može nazvati”, zaključio je Grant koji je član Bullsa bio od 1987. do 1994. godine i s njima osvojio tri naslova prvaka.