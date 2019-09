‘ŽELIO SAM ATALANTU ZA SUPARNIKA’: Bjelica bi uskoro mogao požaliti zbog ovih riječi, procurio podatak koji najbolje govori o moći Talijana

Kolumbijac i Argentinac čine jedan od najubojitijih napadačkih parova na ‘Čizmi’

Želio sam Atalantu za suparnika, jer volim igrati protiv jakih momčadi, kazao je Dinamov strateg Nenad Bjelica nakon što je ždrijeb Lige prvaka u istu skupinu smjestio ‘modre’ i momčad iz Bergama.

Što je htio, to je dobio, a u srijedu ćemo doznati koliko je bio opravdan njegov optimizam. Atalanta je prvi put u povijesti izborila plasman u Ligi prvaka nakon što je prošle sezone osvojila treće mjesto iz Juventusa i Napolija. Bio je to i najbolji ligaški plasman u povijesti kluba.

Efikasniji od Juventusa i Napolija

Momčad iz Bergama bila je sjajna, opasna i kvalitetna. Podatak kako je bila najefikasnija momčad Serie A možda i najviše otkriva. Momčad Gian Piera Gasperinija zabila je 77 golova, Napoli 74, a prvak Juve 70. Milanski klubovi Inter i Milan po 20 manje.

Atalanta je “mali klub” koji uspješno pokazuje kako se boriti protiv velikih. Nazivaju je “Regina delle provinciali” (Kraljica provincijskih klubova) budući da je najuspješniji klub iz ne-metropolitanskog grada. Međutim, za stanovnike Bergama ona je jednostavno “La Dea”, “Božica”.

Klub je osnovan 1907. godine, a do sada je osvojio samo jedan trofej, talijanski Kup 1963. godine. Još tri puta je Atalanta stigla do finala ‘Coppa Italia’. Prošle sezone ih je zaustavio Lazio, 1996. su izgubili od Fiorentine, a 1987. od Napolija. U prvenstvu su do prošle sezone najbolji plasman ostvarili u sezoni 2016/17. zauzevši četvrto mjesto.

Najveći uspjeh

Najveći uspjeh u europskim natjecanjima Atalanta je ostvarila 1988. doguravši do polufinala Kupa kupova. Zanimljivo, te sezone Atalanta je igrala u Serie B. U prvom kolu Talijani su izbacili velški Merthyr Tydfil, zatim grčki OFI, a u četvrtfinalu lisabonski Sporting. U polufinalu ih je zaustavio kasniji pobjednik Mechelen.

Još četiri puta je momčad iz Bergama igrala u Kupu Uefa i Europskoj ligi. Najdalje je dogurala 1990/91. stigavši do četvrtfinala Kupa UEFA. Na tom putu u prvom kolu je izbacila upravo zagrebački Dinamo.

Obje utakmice su završile neodlučenim ishodima, a Talijani su izbacili Dinamo zbog postignutog gola u gostima. Prva utakmica igrana 19. rujna u Bergamu je završila 0-0, a uzvrat u Zagrebu 1-1. Dinamo je poveo u 53. minuti golom Zvonimira Bobana, a izjednačio je Brazilac Evair iz kaznenog udarca sedam minuta kasnije.

Legende kluba

U 2. kolu Atalanta je slavila protiv Fenerbahčea, u idućoj rundi protiv Kolna, a ispala je u četvrtfinalu od Intera koji je kasnije osvojio trofej.

Kroz svoju povijest klub je umirovio tri broja – 12 kao posvetu navijačima kao dvanaestom igraču, 14 u čast tragično preminulog napadača Federica Pisanija koji je poginuo u prometnoj nesreći 1997. godine, te broj 80 – kao zahvalu novinaru Eliju Corbaniju koji se umirovio sa 80 godina.

Kroz klub su prošla brojna poznata nogometna imena. Atalantin dres nekada su nosili Argentinac Claudio Caniggia, poznatiji kao “El Hijo del Viento” (sin vjetra), Filippo Inzaghi, Christian Vieri, Cesare Prandelli, Antonio Cabrini, Roberto Donadoni, Giuseppe Meazza…

Hrvati u Atalanti

Dres momčadi iz Bergama nosili su i hrvatski nogometaši Davor Vugrinec, te Marko Livaja. Vugrinec je igrao u sezoni 2003/04., a u 30 nastupa nije postigao gol. Livaja je pak, u Bergamu igrao od siječnja 2013. do svibnja iduće godine i u 34 nastupa zabio je šest golova.

Trenutačno za “Božicu” igra Mario Pašalić. U Bergamo je stigao u srpnju 2018. na posudbu iz Chelsea, ovoga ljeta produžio je posudbu na još jednu sezonu, a Talijani imaju i pravo prvokupa.

Bivši veznjak Hajduka u prošloj sezoni skupio je 33 nastupa za Atalantu, zabio 8 golova te dodao statistici tri asistencije. Bio je jedan od najboljih igrača u povijesnoj sezoni kluba, uz Josipa Iličića i udarne napadačke igle Duvana Zapatu i Papu Gomez. Kolumbijac i Argentinac čine jedan od najubojitijih napadačkih parova na ‘Čizmi’. Zapata je prošle sezone zabio 28, a Gomez 11 golova.

ATALANTA

Osnovana: 1907

Stadion: Atleti Azzurri Italia (21.300)

Prvak: –

Pobjednik kupa: 1 (1963)

Europski trofeji: –

Najviše nastupa: Gianpaolo Bellini (435)

Najviše golova: Cristiano Doni (112)

Trener: Gian Piero Gasperini (Ita)

Vrijednost momčadi: 250 milijuna eura