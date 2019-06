ZEKIĆ REKAO NAJVEĆU ISTINU O UTAKMICI S DINAMOM: Njegove riječi Bjelica i društvo trebali bi ozbiljno shvatiti

Njihov obračun trebao bi se dogoditi idućeg mjeseca

Hrvatski prvak Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka čeka boljega iz dvoboja moldavskog prvaka Šerifa iz Tiraspola i gruzijskog Saburtaloa. Prođe li favorizirani Šerif dalje to znači da će na Maksimiru ulozi njihova trenera pojaviti Zoran Zekić.

TKO SU SUPARNICI MODRIH? Sa Zekićevim Šerifom igrali su tri puta, u momčadi su dvojica Hrvata, a svi skupa vrijede manje od Olma

Kad smo dobili 10 mogućih protivnika rekao sam da su to klubovi dosta sličnih kvaliteta. Nema tu velike razlike. Ako nam protivnik bude Šerif, onda će nas jako dobro znati s obzirom na to da je njihov trener Zoran Zekić. Ipak, ne poznajem dovoljno niti njih niti gruzijsku ekipu. Nismo radili analize svih deset ekipa, ali sad ćemo se fokusirati na ove dvije. Pokušat ćemo ih popratiti, vidjeti u kojoj su fazi priprema. Možda je pozitivno to što nisu još u prvenstvu; bitno da nismo dobili skandinavsku ekipu gdje je prvenstvo već u tijeku. Vjerujem da će obje ove ekipe biti u sličnom procesu priprema kao i mi, i da ćemo biti uspješniji koga god dobijemo za suparnika”, rekao je trener Nenad Bjelica poslije ždrijeba pa s eosvrnuo na činjenicu da im je klupi dobro poznato lice.

Senzacija s Osijekom

“Znamo da su osvojili dvostruku krunu, a Zekić je jedan ozbiljan i odličan trener. U Osijeku je pokazao svoju vrijednost, i to dugi niz godina. Ako nam oni budu protivnici sigurno da će Šerif biti u laganoj prednosti jer će imati bolje informacije o nama nego mi o njima. Ali dobro ćemo se pripremiti. Vjerujem da ćemo biti na nivou koji će biti dostatan da ih prođemo”, poručio je. Potom se oglasio i Zekić.

“Prvo moramo proći Gruzijce. Ako to riješimo, naravno da mi je drago što ćemo igrati s Dinamom zato što ću doći doma. Sve drugo ne ide mi niti malo u korist. Dinamo je apsolutni favorit. Prošle godine su pokazali koliko mogu u Europi. Zadržali su kostur momčadi, zadržali su trenera. Čeka nas veliki izazov. Dinamo je favorit, ali ako prođemo Gruzijce pripremat ćemo se najnormalnije. I PSV je bio favorit protiv Osijeka pa smo ga mi uspjeli proći“, poručio je Zoran Zekić putem RTL televizije.

U prvoj utakmici 23.ili 24. srpnja Dinamo će biti gost, a uzvrat je 30. ili 31. srpnja na Maksimiru. Dinamo je u kao nositelj bio slobodan u 1. kolu, a zagrebački klub bit će nositelj i u trećem pretkolu za koje je ždrijeb 22. srpnja.