‘ŽDRIJEB NIJE LAGAN, ALI TEŠKO SE MOGLO DOGODITI DA SVE BUDE IDEALNO’: Evo što dinamovci misle o svojoj grupi u Europskoj ligi

Nogometaši zagrebačkog Dinama borit će se u grupnoj fazi Europske lige protiv moskovskog CSKA, nizozemskog Feyenoorda i austrijskog Wolfsbergera u skupini K, odlučeno je u petak na ždrijebu u Nyonu.

ŽDRIJEB EUROPSKE LIGE: Ciro Ferrara odlučio sudbinu Rijeke i Dinama, Modri će kod Vlašića, a Rijeka u ‘skupinu smrti’

Hrvatski je prvak bio u drugoj jakosnoj skupini u ždrijebu, a “ples kglica” mu je donio zahtjevnu skupinu u kojoj ga očekuje dvoboj s ruskim CSKA-om, za koji igra hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić i nekadašnjim klubom njihovog bivšeg trenera Nenada Bjelice, austrijskim Wolfsburgerom.

Good draw for Dinamo, Feyenoord and Wolfsberger are beatable and CSKA have been horrendous last season in UEL despite their quality.

On the other hand… Rijeka is gonna be lucky if it gets 1 point, really tough group. pic.twitter.com/UDCENyEKyu

— Croatian Scout (@CRO_Scout) October 2, 2020