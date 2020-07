ZDRAVKO MAMIĆ POSLAO OŠTRU PORUKU HAJDUKU: ‘Da nema Dinama i mene, oni bi kvalifikacije za Europu vidjeli samo na televiziji’

Ovu sezonu će momčad s Poljuda završiti na povijesno lošem petom mjestu

Nogometaši Rijeke u nedjelju su u susretu 35. kola Prve HNL na praznom Poljudu kao gosti svladali Hajduk s 3:2. U vrlo sadržajnom Jadranskom derbiju Rijeka je dva puta vodila golovima Čolaka (19, 44), Hajduk se dva puta uspijevao vratiti preko Eduoka (39) i Caktaša (69-11m), ali nakon što je Galović (90+3) u sudačkoj nadoknadi postigao i treći pogodak za goste domaći više nisu imali vremena za povratak.

Zapečatila je Rijeka tako Hajduku najgori plasman u povijesti HNL-a. Momčad s Poljuda završit će sezonu na povijesno lošem petom mjestu, a Europu neće igrati sljedeće sezone.

‘Veliki sportski brend dotaknuo dno’

Rezultat splitskog kluba u ovoj sezoni prokomentirao je bivši izvršni predsjednik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

“Sinoć smo u nikad zanimljivijoj završnici HT Prve lige svjedočili jednoj povijesnoj činjenici, koja me osobno iz racionalnih razloga žalosti. Sinoć je jedan veliki hrvatski sportski brend HNK Hajduk iz Splita dotaknuo dno i zacementirao svoje 5. mjesto na tablici u ovoj sezoni – sezoni u kojoj su u Europi uspjeli ispasti od malteških ribara i kuhara, od Gorice u osmini finala iz kupa, te su kao krunu sezone uspjeli dogurati do 5. mjesta u ligi. U ligi u kojoj ih od zagrebačkih kvartova nije pobijedilo još jedino Vrapče, samo zato što ne igra u prvoj ligi. Klub je to koji godišnje troši 20 milijuna eura, a zadnjeg igrača je za ozbiljni iznos, mimo projekta obitelji Vlašić, stvorio i prodao u prošlom desetljeću, dok su zadnje ozbiljne novčane nagrade za nastupe u Europi dobili prije uvođenja eura u upotrebu. Klub je to moralnih vertikala i sjajnih kvazi stručnjaka koji su drugima spremni suditi o svemu – od novinarstva do politike. Klub je to koji od grada koji ima gotovo pet puta manje stanovnika od Zagreba u posljednjih 10 godina dobio 450 milijuna kuna, a nastup u skupinama europskih natjecanja im je rjeđi od pojave Halleyjevog kometa. Klub je to koji se svake godine i na svakoj skupštini skriva iza navijača i izmišlja neprijatelje koji ih onemogućuju u obavljanju posla u kojem su sve lošiji i lošiji. Klub je to koji će za svoju nesposobnost stvaranja igrača okriviti čudne likove iz Hercegovine. A nisu ni svjesni da im nema Dinama, Zdravka Mamića i ljudi koji znaju raditi s talentiranom djecom da bi ove godine kvalifikacije za Europa Ligu sa svojim zaslugama, radom i rezultatima vidjeli samo na televiziji, jer ih ni na Playstationu nema. E moj Hajduče…”, napisao je Mamić na Facebooku.

On već dvije i pol godine živi u Međugorju nakon što dobio zatvorsku kaznu od šest i pol godina za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama preko transfera Luke Modrića i Dejana Lovrena čime je oštećen Dinamo, ali i državni proračun za 12.2 milijuna kuna