ZDRAVKO MAMIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA PROZIVKE BJELICE: Na Facebooku objavio vrlo neugodan video o bivšem treneru Dinama

Uoči novog kola Prve HNL, u kojem Osijek gostuje kod Varaždina, pred novinare je stao trener Nenad Bjelica, koji je uglavnom govorio o incidentu sa sucima iz prošlog kola, kao i o Dinamu, svom bivšem klubu, te Zdravku Mamiću, svom bivšem šefu.

“Zalagat ćemo se da ako zagrebačkim klubovima mogu suditi suci iz Zagreba ili okolice da i nama sude suci iz Osijeka i Donjeg Miholjca. Borit ćemo se da prvenstvo bude regularno. Da nijedna ekipa nema više od jednog igrača na posudbi. To što imamo ovdje postoji samo u Hrvatskoj, takav monopol jednog kuba. Bio sam u tom klubu. U prvoj sezoni niti jednog igrača nismo imali u niti jednom hrvatskom klubu i osvojili smo prvenstvo s 20 bodova prednosti. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba i u Lokomotivi dva. Sada određeni klubovi imaju po četiri igrača iz Dinama i zato prvenstvo nije regularno”, rekao je Bjelica.

“Borit ćemo se protiv toga. Mišković, moj prijatelj, misli da je budućnost u posudbama i borit ćemo se da to tako ne bude. Da jedan klub ima četiri ili iduće sezone osam igrača na posudbi u jednom klubu. Borit ćemo se protiv toga. Na to treba ukazivati. Suci nisu najveći problem hrvatskog nogometa. Regionalizacija sudaca, borit ćemo se da bude drugačije a ne da zadnjih deset utakmice Osijeka sude suci iz Zagreba. Nije pošteno i da se napravi takav pritisak na te ljude. To nas frustrira i borit ćemo se protiv toga. Ove zime su pokušali posuditi naše igrače s iskustvom u HNL-u. Ti se klubovi su se odlučili na igrače iz Dinama koji nisu i kročili na teren HNL-a pa smo posudili u strane klubove, u hrvatski klub nismo mogli. Imamo po jednog igrača u i Istri i Šibeniku”, kazao je Bjelica.

Istaknuo je da mu je žao zbog Miškovića s kojim je bio u jako dobrim odnosima, a podsjetio je na ono što ga je Zdravko Mamić znao pitati dok je bio trener Dinama.

“Bio sam dvije godine u Dinamu gdje smo suvereno bez ikakvih posudbi i kombinacija osvojili dvije titule i sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića, jedno sto puta ‘Pa Nenade je l’ ti nešto treba?’, a ja kažem ‘Ne treba mi ništa…’ Sad razumijem poruku tog pitanja. Tada mi ništa nije trebalo a sada vidim što se radi i kako se radi. Svakome to ide na njegovu čast”, ispričao je Bjelica uz konstataciju kako mu je “sada jasna priroda tog pitanja”.

Nije trebao dugo čekati i stigao mu je odgovor Zdravka Mamića. Mamić je na svom službenom Facebooku objavio video u kojem Bjelica, negdje na početku svog mandata u Dinamu, hvali klub na sva zvona, a ponajviše baš Zdravka Mamića. Mamić je uz to napisao i kratku objavu u kojoj je poručio Bjelici da je ljubomoran.

“Ljubomora je osjećaj koji je obično posljedica negativnih misli i osjećaja nesigurnosti, straha od tjeskobe, te precjenjivanja vlastitih mogućnosti potaknutih očekivanjem gubitka nečega do čega je nekome stalo, kao što su emocijalna veza, prijateljstvo, novac ili (najćešće) ljubav”, napisao je Mamić i priložio ovaj video.