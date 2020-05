ZBOG SITUACIJE S PANDEMIJOM ODGOĐENO JE PRIMANJE KOBEA BRYANTA U KUĆU SLAVNIH: Evo kada će se ono održati

Svečana ceremonija primanja klase 2020. u kojoj su Kobe Bryant, Tim Duncan i Kevin Garnett u košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu odgođena je zbog pandemije koronavirusa na 2021.

Inauguracija klase 2020 trebala je biti 29. kolovoza, nagađalo se kako bi mogla biti pomaknuta na listopad, međutim sada je definitivno prebačena na iduću godinu.

The Naismith Basketball Hall of Fame enshrinement ceremony for Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett will be pushed to 2021, ESPN's Jackie MacMullan reports. https://t.co/o1MnULa6PG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2020