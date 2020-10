Egipćanin Mohamed Salah jedan je od ključnih igrača engleskog prvaka Liverpoola i jedan od najboljih ofenzivaca na svijetu.

SALAH NABIO KOMPLEKSE LOVRENU: Vatreni objavio urnebesan post – ‘Koji k… Molim te odjeni se drugi put’

Osim po svojem nogometnom umijeću, Salah je poznat kao i veliki dobrotvor koji je nedavno u pauzi između treninga posjetio lokalnu benzinsku postaju i tamo platio račun za gorivo svim prisutnim mušterijama, zbog čega su na njegov račun stizale brojne pohvale.

Sada je Salah na gotovo identičnoj lokaciji ponovno učinio dobro djelo.

Egipćanin je, naime, snimljen na pumpi u blizini stadiona kako staje u obranu jednog beskućnika kojeg su maltretirali huligani. Nakon što ga je obranio, Salah je beskućniku, za kojeg je kasnije otkriveno da se zove David Craig, dao 100 funti (oko 830 kuna) za hranu i odjeću.

Mo Salah reportedly saw a group of lads abusing a homeless man so went over, stopped the abuse and told them it could be them one day.

He then withdrew £100 from the cash machine and handed it over to the homeless man.

What a guy 👏 pic.twitter.com/rjPDtPVxVi

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 7, 2020