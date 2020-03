U utorak 17. ožujka trebala bi biti donesena konačna odluka

Pandemija koronavirusa paralizirala je i sport. Rijetko koje natjecanje nije otkazano. Pitanje je kada će biti nastavljana i kako će završiti. Zbog svega toga u problemima su se našli nogometni savezi diljem svijeta. Naravno, europske lige su pod posebnim povećalom jer su ipak najpopularnije i vrti se najviše novaca.

Predstavnici najjačih pet liga inzistiraju na tome da se one odigraju do kraja kada opasnst od koranavirusa nestane. To znači da bi se ovosezonske prvenstvene utakmice mogle igrati i u lipnju. A za tada je zakazano europsko prvenstvo. Situacija je gotovo nemoguća. Uefa je pod velikim pritiskom i sada se čini izglednim da će u utorak na videokonferenciji koju su zakazali biti donesena odluka o odgodi Eura u korist nacionalnih prvenstava.

Pitanje koje se postavlja je zašto nacionalni savezi pet najvećih liga inzistiraju na tome da se njihova prvenstva ne završe prije nego što se ne odigraju sve utakmice. Čelnik Bayerna Kartl–Heinz Rummenigge dao je odgovor na to pitanje tijekom konferencije za novinare ovog petka.

“Svi bi trebali shvatiti što bi za klubove značilo kada bi sada okončali prvenstva. Većina prihoda dolazi iz televizijskog sektora. Ako taj sektor podbaci, postoji strah da bi brojni mali i srednji klubovi imali problema s likvidnošću. Zato se nadamo da će se ova situacija završiti što prije”, pojasnio je čuveni Nijemac.