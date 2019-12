View this post on Instagram

Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко🧡🖤⚒ dear friends and fans of shakhtar we are stronger and better together and we must believe that one day we will return to our city donetsk and play in the donbass arena, donetsk 91 kilometers, so close so far