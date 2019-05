ZBOG OVAKVIH STVARI MANDŽUKIĆA OBOŽAVAJU U TORINU: Bivši Vatreni oglasio se na rođendan i bacio navijače u trans

View this post on Instagram

Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione 🏋 Quando vinci un titolo, il merito è di tutto il club – i giocatori, l'allenatore e l'intero staff, il management e i tifosi. Ho il privilegio di giocare in un club che eccelle in ognuna di queste parti 🔝🤩 Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per un altro #Scudetto 🏆 E ora continuiamo così! 💪🏻 These are the moments we work for during the whole season 🏋‍♂ When you win a title, it's a credit to the whole club – players, coach and the whole staff, management and fans. I'm privileged to play for a club that is amazing in each of those segments 🔝🤩 Thanks to everybody who contributed to another #Scudetto🏆 Let's continue! 💪🏼🇮🇹🇭🇷 #forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #mm17🌪️