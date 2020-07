ZBOG KORONAVIRUSA OTKAZAN JOŠ JEDAN SPORTSKI DOGAĐAJ: Neće se održati maraton u Chicagu

Maraton u Chicagu, zakazan za 11. listopada, otkazan je zbog pandemije koronavirusa, objavili su organizatori.

ORGANIZATORI POZNATE MEĐUNARODNE UTRKE U KARLOVCU ODBILI PREPORUKU STOŽERA O OTKAZIVANJU UTRKE: ‘Nema razloga da se utrka otkazuje’

Maraton u tom gradu obično okupi oko 45.000 sportaša i više od milijun gledatelja, pa su organizatori procijenili kako je tako veliko događaj ogroman rizik dok traje pandemija.

The City of Chicago has made the the decision to CANCEL the 2020 #ChicagoMarathon and all race weekend activities.

Registered runners for the 2020 race will have the option to receive a refund for their entry or to defer to 2021, 2022 or 2023. pic.twitter.com/onVbtGZO0J

— Chris Chavez (@ChrisChavez) July 13, 2020