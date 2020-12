ZBOG KORONAVIRUSA ODGOĐENA UTAKMICA VILLARREALA I QARABAGA: Brojni slučajevi zaraze u azerbajdžanskom prvaku, nemaju minimalni broj igrača za nastup

Utakmica Villarreala i Qarabaga u zadnjem, šestom, kolu Europske lige koja se trebala odigrati ovog četvrtka otkazana je zbog slučajeva zaraze koronavirusom u redovima azerbajdžanske ekipe koja nema dovoljan broj nezaraženih igrača za nastup u utakmici.

Sada nije jasno u kojem će se terminu taj susret odigrati i čeka se odluka UEFA-e.

#UEL | Official announcement: The game against @FKQarabaghEN, corresponding to MD6 of the @EuropaLeague Group Stage, has been postponed.https://t.co/ohg3NOHZku

— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) December 8, 2020