ZBOG KORONAVIRUSA JE UPITNO ODIGRAVANJE VELIKOG TALIJANSKOG DERBIJA: Cijela momčad Juventusa je u samoizolaciji

Odigravanje susreta 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva između prvaka Juventusa i pobjednika Kupa Napolija, koji bi se trebao igrati u nedjelju u Torinu od 20.45 sati, sve je neizvjesnije zbog slučajeva zaraze koronavirusomu oba kluba.

Nakon što je Napoli još u petak objavio kako je na virus COVID-19 pozitivan njegov veznjak Piotr Zielinski, u subotu je potvrđeno kako je pozitivan i sjevernomakedonski veznjak Eljif Elmas, pa je polazak momčadi na put u Torino odgođen za nekoliko sati na preporuku lokalnih zdravstvenih službi.

🚨 BREAKING: Napoli have been blocked by the local authorities from travelling to Turin for tomorrow's game vs Juventus as they have decided it is unsafe to travel to Turin at this time due to the COVID-19 cases. Tomorrow's game maybe cancelled. pic.twitter.com/K9bXJvIoEn

