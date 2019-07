ZAVRŠNICA WIMBLEDONA: Novak Đoković uvjerljivom pobjedom postao prvi polufinalist, nisu mu trebala niti dva sata

U četvrtak se igraju četvrtfinala Wimbledona u muškoj konkurenciji

Srpski tenisač Novak Đoković prvi je polufinalist Wimbledona, nakon što je uvjerljivo pobijedio Belgijanca Davida Goffina sa 6:4, 6:0, 6:2 za manje od dva sata ige.

Da budemo točni, za pobjedu mu je trebao sat i 57 minuta.

To će Đokoviću, prvom igraču svijeta, biti deveto polufinale Wimbledona u karijeri.

Šesta pobjeda u sedam mečeva

Bio je to sedmi dvoboj ove dvojice tenisača i šesti trijumf Đokovića koji je stigao do svoje 70. pobjede u All England Clubu.

Đoković će u svom devetom wimbledonskom polufinalu, a 36. na Grand Slam turnirima, igrati protiv pobjednika dvoboja Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Argentinca Guida Pelle, koji još nikada nisu dogurali dalje od četvrtfinala na bilo kojem od četiri najveća turnira.

Polufinalni dvoboji u konkurenciji tenisača na rasporedu su u petak.