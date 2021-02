Više od godinu dana nakon pada helikoptera u Kaliforniji u kojemu je poginuo jedan od najboljih košarkaša u povijesti Kobe Bryant i još osam osoba, poznati su rezultati istrage.

Istražitelji su u svojem izvještaju potvrdili da krivicu za nesreću snosi pilot Ara Zobayan, koji je poletio u oblake unatoč tome što to nije zakonski dozvoljeno.

Helicopter pilot lost ‘spatial awareness’ before Calabasas crash that killed Kobe Bryant, 8 others https://t.co/TeRh8o7auH pic.twitter.com/Q568JTw2LF

Istražitelji su također smatrali da je Zobayan kriv zbog toga što je krenuo ulijevo, umjesto da se pokušao otići više u visinu kako bi se izvukao iz loših vremenskih uvjeta i guste magle koja je na taj dan jako smanjila vidljivost.

Investigators: Pilot in Kobe Bryant crash appeared to violate flight standards, likely became disoriented in clouds. https://t.co/kPbjim411x

— The Associated Press (@AP) February 9, 2021