ZAVRŠENA DRUGA FAZA PRODAJE ULAZNICA ZA SP: Rusi, Amerikanci i Argentinci pokupovali najviše karata

🎟️ 1,698,049 #WorldCup tickets allocated by the end of sales phase 2

⌚️ Last-minute sales phase will commence on 18 April at 12:00 Moscow time

More 👉 https://t.co/8nGoQa2xix pic.twitter.com/P0w5MN7iCZ

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) April 3, 2018