Čak 47 puta uspio se Đoković izvući kada je bio u takvoj situaciji

U finalu ATP turnira tenisača ove subote u Dubaiju igrat će Grk Stefanos Tsitsipas i Srbin Novak Đoković.

Tsitsipas je u prvom polufinalu uvjerljivo nadigrao Britanca Daniela Evansa sa 6-2, 6-3, dok je potom Đoković svladao Francuza Gaela Monfilsa sa 2-6, 7-6 (8), 6-1.

Bio je to 17. međusobni susret Đokovića i Monfilsa i 17. pobjeda srpskog igrača, a Francuz nikada nije bio bliži pobjedi. U “tie-breaku” drugog seta Monfils je imao tri vezane meč-lopte, no ni to niti odlična forma, do dvoboja protiv Đokovića imao je niz od 13 pobjeda, nije bilo dovoljno za pobjedu. Treći set bio je praktički formalnost nakon što je Đoković ostvario “break” za 2-1.

Djokovic has now saved *47* MPs in *15* wins: 05 Garcia-Lopez (6)

07 Chela (2)

09 Serra (5)

09 Stepanek (3)

10 Kohlschreiber (3)

10 Federer (2)

11 Federer (2)

11 Berdych (1)

12 Tsonga (4)

12 Murray (5)

15 Gulbis (2)

17 Verdasco (5)

19 Del Potro (2)

19 Federer (2)

20 Monfils (3) — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 28, 2020

Srpski tenisač tako je došao do 15. pobjede u karijeri u meču u kojem se suočavao s meč loptama svog suparnika. Čak 47 puta uspio se Đoković izvući kada je bio u takvoj situaciji.

Jedna od najvažnijih pobjeda u kojima se našao u takvoj situaciji bilo je lanjsko finale Wimbledona protiv Rogera Federera. Svjetski broj jedan izgubio je, inače, samo tri puta kada je imao meč lopte. Posljednji put od Marina Čilića 2018. u Queen’su.

„Osjećaj koji igrač u našem sportu ima kada se suoči s meč loptom na velikom meču je kao kada ste na rubu litice. Znate da nema povratka natrag pa morate skočiti i pokušati pronaći način da preživite“, rekao je Đoković poslije meča.