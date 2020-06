Bare knuckle, boks bez rukavica, možda je i najbrutalniji krvavi sport kojim se netko može baviti. Borci u pravilu razbijenih glava završavaju borbe, a koliko su one opasne pokazuje i snimka borbe koja se proteklog vikenda održala u Poljskoj.

KRVAVI SPORT: Brutalne i kontroverzne tučnjave sve više postaju mainstream senzacija; No, treba li ih zabraniti?

Krystian Kuzma pokazao je da s pravom nosi nadimak po svom idolu Tysonu, nakon što je za manje od 30 sekundi uništio Łukasza Załusku.

That was a nasty KO by Polish heavyweight Krystian Kuzma during his bare knuckle fight.#PolishFighter #mma #kuzma #KO pic.twitter.com/Hp3tfzLRIz

— MMATalksNaija (@mmatalksnaija) June 7, 2020