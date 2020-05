Pitanje je do kada se američki Hrvat misli boriti

Pobijedi li Stipe Miočić u trećem meču protiv Daniela Cormiera i ne povuče li se nakon toga u mirovinu čekat će ga teška misija. Moćni Francis ‘Predator’ Ngannou u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu razorio je UFC-ovu zvijezdu u usponu, Jairzinha Rozenstruika.

Bila je to najbrža borba UFC 249 priredbe, a nakon nekih 15-ak sekundi ispitivanja snaga, Ngannou je navalio na Jairzinha serijom udaraca i zabio ga u ogradu. Tamo je nastavio s bombardiranjem sve dok sudac nije prekinuo meč. Ta je njegova predstava izazvala oduševljenje svih poklonika MMA-ja. Među njima je i slavni boksački prvak Mike Tyson.

MIOČIĆ JE VJEROJATNO GUTAO KNEDLE DOK JE OVO GLEDAO: Zastrašujući glavni Stipin izazivač razorio protivnika u 20 sekundi

Budući prvak?

“Izravan… Razarajući… Budući prvak”, napisao je Čelični Mike na Twitteru. nešto će se, doduše pitati i aktualnog prvaka, koji je 2018. slavio sudačkom odlukom protiv moćnog Kamerunca.

Predsjednik UFC-a Dana White najavio je da bi američki Hrvat i DC u kavez trebali do kolovoza, a tek poslije toga Ngannou stupa na scenu. No, pitanje je s kim će se boriti za naslov kralja teške kategorije. Cormier se sigurno povlači nakon meča s Miočićem pobijedio ili izgubio. Već bi to napravio da nije izgubio prije godinu dana. Ima 41 godinu i vrijeme nije na njegovoj strani, a nije ni na Miočićevoj. S 37 godina je ostvario sve što je mogao. Upisao se u povijest kao prvi borac koji je tri puta obrano naslov. Obrani li ga opet sigurno će na njega gledati kao ns najvećeg ikad pa ne bi bilo nelogično da se i on tada povuče.

Možda bi mu to bilo i bolje nego da padne na prvom idućem testu i da tako okonča veliku karijeru. Jer, Ngannou je u zastrašujućoj formi. Posljednje četiri borbe završio je za ukupno 162 sekunde. Curtis Blaydes pao je za 45 sekundi, Cain Velazsquez za 26 sekundi, Junior dos Santos za 71 sekundu i sada Rozenstruik za 20. Tako je Predator je postao prvi borac u povijesti UFC-a s četiri uzastopna nokauta u manje od 90 sekundi.