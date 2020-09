Khamzat Chimaev najavio je svoju treću borbu u UFC-u

Ovog vikenda svoj treći nastup u UFC-u upisat će Khamzat Chimaev, kojeg mnogi zovu novim Khabibom Nurmagomedovom. S njim će u oktogon ući Gerald Meerschaert, a onda bi za mjesec dana trebao odraditi borbu s Demianom Maijem. Meerschaert je uoči borbe poručio kako je činjenica da je njegov. protivnik dogovorio dvije borbe znak nepoštivanja.

“Ne znam zašto to smatra nedostatkom poštovanja, amaterski boksači imaju ugovoreno po pet ili šest borbi odjednom. Borit ću se sad i onda ponovno za mjesec dana. A već sam odradio dvije borbe u deset dana. Ne razumijem zašto se tako osjeća. No, on previše priča. Nije mi se svidjelo kad je rekao da mu ne pokazujem respekt. Samo sam rekao da ću ga razbiti”, odgovorio mu je Chimaev uvjeren da mu ovaj nije nikakva ozbiljnija prepreka.

“Svuda sam bolji od njega. Bolji sam hrvač, bolji sam grappler i bolji sam udarač. Nitko me neće zaustaviti. Ne znam što će se dogoditi u subotu navečer, ali znam da ulazim u borbu s namjerom da ga ubijem. To je ono što znam i namjeravam, završiti ga svime što posjedujem”, poručio je.