Velika Nagrada Bahreina u formuli 1 prekinuta je danas u prvom krugu zbog teške, zastrašujuće nesreće pilota Haasa Francuza Romaina Grosjeana. Bila je to jedna od najtežih nesreća u Formuli 1 posljednjih godina.

Extraordinary images of the Romain Grosjean accident. #SkyF1 | #F1 | #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/4F9oDRNLgs

Grosjean je u trećem zavoju nakon kontakta s jednim bolidom izletio sa staze i zabio se u ogradu pri čemu je bolid eksplodirao i prepolovio se. Odmah je vatra uhvatila cijeli bolid te je na trenutak bilo upitno i kako je prošao sam vozač, no on je uspio iskočiti iz bolida na vrijeme. OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Srećom, 34-godišnji Francuz je preživio. Nekako je izašao iz bolida i putem radija potvrdio da je dobro prije nego što je ušao u kola hitne pomoći kako bi ga pregledali kako zahtijeva protokol. Grosjean ima samo lakše ozljede, što je potvrdio i čelnik njegovog tima. Šepajući je išao do vozila Hitne.

It's an absolute miracle Grosjean walked away from this…🙏🏻 https://t.co/HpsbmHqa7o

Utrka je prekinuta kako bi se očistila staza, a njezin nastavak upitan. Strani mediji pišu kako se sad čeka da službenici stave novu ogradu umjesto ove koja je probijena, no uz to što to zahtjeva određen period vremena, upitno je i hoće li vozači biti za nastavak. Većina vozača blijedo je gledala u stravičnu snimku nesreće nekoliko desetaka minuta nakon samog događaja.

Voditelj Grosjeanovog tima oglasio se nakon nesreće koja je šokirala svijet Formule 1…

“On je okej. Ima lakše opekline na rukama i gležnjevima i očigledno je potresen. Sad mu rade sve pretrage no nije teže ozlijeđen. Svi su odradili odličan posao, ovo je bilo baš strašno, brzo su ga spasili. Imali smo sreću u nesreći, čudo kako je preživio. Izgledalo mi je kao da se zabio punom brzinom, no ja sam vidio samo ono što i vi”, rekao je Guenther Steiner za Sky Sports.

Romain Grosjean has travelled to hospital with suspected broken ribs and minor burns after a frightening first-lap crash at the #BahrainGP

Warning: Videos contain footage of crash and Grosjean's escape from Haas car

"It's a miracle"

More to follow 👇#SkyF1 | #F1

