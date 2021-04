Poraz Hrvatske u prvoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo za Net.hr analizirao je Zoran Vulić

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022 porazom u Ljubljani od Slovenije s 0-1 (0-1). Strijelac pobjedničkog gola za Sloveniju bio je Sandi Lovrić (15).

Svjetski doprvaci doživjeli su neugodan poraz u Ljubljani, a Slovenija je prvi put pobijedila Hrvatsku u desetom međusobnom dvoboju.

Hrvatska je razočarala igrom u Ljubljani, a izabranici Zlatka Dalića su igrali smao u prvih 15 minuta, kada su stvorili jedine dvije prilike za pogodak, ali nisu iskoristili smušenost slovenske obrane.

‘Svaka utakmica ima svoj cilj’

Za komentar utakmice i neočekivanog poraza svjetskih viceprvaka nazvali smo bivšeg hrvatskog reprezentativca i nekadašnjeg pomoćnika Ottu Bariću u reprezentaciji Zorana Vulića.

“Svaka utakmica ima svoj cilj, krajnji cilj je razultat i mi nismo došli do tog cilja. Moramo biti nezadovoljni jer mislim da smo puno bolja i kvalitetnija momčad od Slovenije. Nije nas pobijedila bolja momčad, nego discipliniranija momčad iako mi nismo, izuzev početnih deset minuta, bili na našem pravom nivou”, rekao je Vulić pa nastavio:

“Nešto nam je nedostajalo. Je li to Petković, je li to Rebić…? No, mislim da se na to ne bismo trebali vaditi. Jednostavno, rekao bih da nismo ni zaslužili, da nismo bili na našem najboljem nivou, što je možda i očekivano jer je ovo bila prva utakmica i ne treba potonuti. Sada se trebamo ponovno ‘programirati’ i u utakmicama protiv Malte i Cipra ne smije doći u pitanje bilo kakav kiks.”

Bez opasnosti za Oblaka

Vulić je zatim progovorio o glavnom uzročniku ovog poraza hrvatske reprezentacije.

“Ne bih rekao da je ovo podbačaj, prva je utakmica i puno je bodova još ispred nas. Ovo nije nešto što se ne može nadoknaditi. Moramo biti iskreni, nismo bili u našem najboljem momentumu i to moramo priznati. Nije nas dobila bolja i kvalitetnija ekipa nego discipliniranija koja je praktički iz svoje jedine šanse dala gol. Ali mi nismo bili ti koji smo stvarali šanse, dovodili naše bočne igrače u situacije jedan na jedan. Imali smo dosta ubačaja, ali sve ih je kupio jedan njihov igrač, taj Mevlja. Tako da nismo ni u srcu našeg napada najbolje reagirali.”

“Nismo dovodili Oblaka u kritične situacije, to su sve bile jednostavne lopte za njega”, prokomentirao je.

Vatreni poput Barcelone

Vulić se zatim osvrnuo na nastup hrvatskog kapetana Luke Modrića koji je tijekom većeg dijela utakmice bio najaktivniji pojedinac u našoj reprezentaciji.

“U ovoj našoj zadnjoj utakmici reprezentacija me podsjetila na Barcelonu – ‘Dajte Messiju pa će on nešto napraviti’. Mislim da je Luka odigrao solidnu utakmicu, ali mislim da mi ne trebamo biti taoci nikome. Ovdje je jedna grupa koja mora dati ‘support’ Luki i onda će on biti onakav kakav očekujemo od njega. Večeras je odigrao dobru utakmicu, ali u nogometu ne možete sami. Ovo je momčadska igra i ako drugi igrači nisu na nivou onda ne možete očekivati da će Modrić sam dobivati utakmicu”, rekao je.

Nije išlo

Za kraj je Vulić prokomentirao hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, odnosno poteze koje je povlačio tijekom utakmice.

“Zlatko je radio logične poteze, vratio je Perišića na mjesto koje on igra i Kramarića je uveo na tu polu-desnu stranu… Nedostajao nam je jedan pravi ‘killer’ u šesnaestercu, da ubačaje pretvori u golove. Nismo imali Petkovića koji je visok i robusni napadač. U zadnjih 20 minuta ulaskom Budimira smo to dobili, ali moramo reći da nismo bili u našoj pravoj formi i to je to. Ne treba tražiti grešku izbornika ili bilo koga drugog. Dali smo sve od sebe i nije išlo.”

“Pobijedila je, neću reći bolja momčad, nego disciplina koju nismo znali probiti kao što smo to prije radili”, zaključio je.