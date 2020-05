‘ZAŠTO SE SVI NE TESTIRAJU NA KORONAVIRUS KAO NOGOMETAŠI?: Slavni trener ima rješenje za veliki problem

José Antonio Camacho, proslavljeni španjolski nogometaš i trener, u intervjuu za Radio Marcu prokomentirao je trenutno stanje u svijetu koji se bori s pandemijom koronavirusa.

Španjolski klubovi iz prve dvije lige su proveli obavezno testiranje svojih nogmetaša na COVID-19 i mnogi klubovi prošli petak su počeli s treninzima. Camacho smatra da testiranje treba biti dostupno svim građanima, a ne samo nogometašima.

“Ovdje nije riječ samo o tome da su nogometaši privilegirani, već mi nije mi jasno zašto se svi ne mogu testirati. Pogotovo oni koji su na prvim linijama obrane”, rekao je Camacho te prokomentirao nastavak sezone.

